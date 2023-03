lundi 6 mars 2023 • 534 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) En conférence de presse d'après-match Sénégal-Tunisie (3-0), l'entraîneur sénégalais, Malick Daf, a analysé la qualification de son équipe pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) U20.

"Au niveau de l'entrejeu nous avions la maîtrise collective. Nous avons été meilleurs. C'est logique que Pape Demba Diop marque un but d'anthologie de 30 mètres. En seconde période, on est resté costaud et j'ai demandé aux joueurs de continuer à presser haut et c'est ce qu'ils ont fait pour marquer le troisième but. Après on a pu gérer le match, c'est une belle victoire contre une bonne équipe tunisienne. Comme je l'avais dit auparavant, mon objectif était de gagner le trophée, mais il y avait des objectifs intermédiaires. La qualification à la coupe du monde et le trophée qui est devant nous", a-t-il déclaré en conférence de presse.



Pour la quatrième fois sur les cinq dernières éditions, le Sénégal sera en finale de la CAN U20. Les Lionceaux défieront en finale soit la Gambie soit le Nigeria qui s'affrontent, ce lundi à 17h00 GMT.