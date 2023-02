jeudi 23 février 2023 • 500 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'entraîneur du Sénégal, Malick Daf, a analysé la victoire de son équipe, contre le Mozambique, ce mercredi, à l'occasion de la 2e journée dans le groupe A, de la CAN U20.

Auréolé de son nouveau statut de quart de finaliste de TotalÉnergies CAN U20, le sélectionneur du Sénégalais se présente en conférence de presse avec le sourire. "On remercie mes joueurs pour cette prestation,on n’a pas trop dominé mais on a été réaliste et efficace. C’est çà que j’avais demandé.Le Sénégal sera en quart de finale car on ne s’est pas compliqué la tâche contre une valeureuse équipe Mozambicaine", a-t-il déclaré sur Cafonline.



Le Sénégal est le premier pays qualifié pour les quarts de finale de la CAN U20. Les Lionceaux ont dominé le Mozambique (3-0), ce mercredi 22 février pour la deuxième journée de la poule B.



Les hommes de Malick Daf ont dominé toute la rencontre. Pape Amadou Diallo donne l'avantage aux siens en fin de première période (45+2e).



De retour des vestiaires, P.D Diop double la mise (53e). Étincelant, élu homme du match, Diallo désactive les Mozambicains en fin de partie (85e).