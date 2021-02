samedi 13 février 2021 • 104 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Vainqueur (0-2) du Mali, samedi, à Thiès, le Sénégal a remporté le tournoi de la zone A de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA/A) qualificatif à la phase finale de la CAN de la catégorie, le mois prochain au Maroc. En conférence de presse, l'entraîneur sénégalais, Malick Daf a déclaré qu'il savoir gagner des trophées.

« C’était le match des africains. C’était le meilleur match du tournoi en terme de qualités et de duels. Mais le Sénégal était au dessus de son adversaire. C’est une belle équipe quand même, qui est très physique et athlétique. Ils nous ont pressés en nous obligeant à jouer long", a-t-il analysé.

"C’était un peu difficile de sortir le ballon. C’était une finale, il fallait la jouer et la gagner. Je pense qu’on a été bon même si ce n’était pas notre meilleur match. Et pour moi, l’essentiel était de gagner. Je ne voulais à aucun moment perdre ce trophée. Il y’a des moments qu’il faut vraiment gagner pour terminer un travail, il faut savoir gagner un trophée. Tout le monde a vu une équipe joueuse mais il faut aussi avoir beaucoup de caractère. On est en Afrique, ce n’est pas tout le temps qu’on doit jouer au ballon", a ajouté le meilleur entraîneur du tournoi.

"Le travail reste encore"

Malgré une qualification à la CAN 2021 et un trophée UFOA/A, le technicien soutient que rien n'est encore fait. "Tout le monde attendait cette affiche en finale. Le mali est maintenant habitué à ces genres de compétition en jeunes catégories. Depuis quelques années, ils sont constants en petites catégories mais nous aussi, nous sommes entrés de travailler là-dessus. On était à la Coupe du Monde et on voulait y rester. Le travail reste encore», indique Daf, qui sera au Maroc du 13 au 31 mars 2021 pour la CAN de la catégorie, avec certainement le même groupe composé que de joueurs talentueux qui évoluent pour la plupart à Génération Foot et à Diambars.