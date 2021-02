vendredi 12 février 2021 • 36 lectures • 0 commentaires

Sport 11 mins Taille

iGFM (Dakar) A la veille de la finale de l'UFOA/A contre le Mali, Malick Daf, le sélectionneur national de l'équipe du Sénégal des moins de 17 ans, s'est confié à IGFM. Il a évoqué sa nature, sa méthode et ses ambitions avec les cadets.

"Il faut apporter de la rigeur quand on dirige une équipe. Et si je ne le faisais pas, ça risque de se répercuter sur moi. Donc, il est bon d'avoir de la rigueur dans le travail. On veut juste travailler pour essayer d'avancer. Et, pusqu'on le fait depuis le début et que ça paye, je pense qu'il faudra continuer sur cette lancée. Que Dieu nous aide à aller de l'avant", a-t-il dit dans cet entretien accordé à IGFM, ce vendredi.

"Je suis un humain et un gagneur"

"Je suis un humain et gagneur. J'ai du tempérament, c'est ma nature. Mais, je ne dis pas que je vais gagner tous les matchs car seul Dieu sait, mais mon ambition est d'aller le plus loin possible", a soutenu Daf par ailleurs entraîneur du Jaraaf de Dakar club de Ligue 1 (Sénégal).

"Quand je prépare mes joueurs pour une compétition, on sent qu'il y a de la rigueur et le reste on laisse ça entre les mains de Dieu", a-t-il ajouté, relevant son vécu en tant que joueur. " Pour avoir évolué dans le haut niveau, je sais comment les choses se passent".

"Travailler l'état d'esprit"

Déjà qualifié à la prochaine CAN U17 qui aura lieu au Maroc en mars prochain, le technicien vise néanmoins le trophée de l'UFOA/A, samedi, contre le Mali, à Thiès (16h00). Selon lui cela passe par un bon état d'esprit. "Je ne souhaite pas que les jeunes aient le même sort que nous. C'est pour cela que je leur prévienne. Je leur souhaite la réussite dans le football. Le Sénégal n'a jamais manqué de talents, donc on doit plus travailler l'état d'esprit pour pourvoir gagner. Nous sommes en train de faire des efforts et j'espère que Dieu va nous aider. Jouer une compétition, c'est sérieux et nous voulons porter haut le drapeau national. Je souhaite gagner."