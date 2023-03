mercredi 1 mars 2023 • 190 lectures • 5 commentaires

iGFM (Dakar) L'entraîneur du Sénégal, Malick Daf, a déclaré, ce mercredi en conférence de presse, que son équipe n'a "pas le droit à l'erreur", contre le Bénin, demain, en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans.

"On sort de la phase de poule pour passer à l'élimination directe. Cela veut dire que c'est une obligation de gagner. Si on ne gagne pas, on perd. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur. On doit gagner et se qualifier en même temps pour la Coupe du monde. Je ne choisis pas mon adversaire. C'est un match capital et on fera tout pour le gagner. Nous avons un adversaire sérieux avec des joueurs talentueux. Maintenant, il faut oublier ce qui s'est passé et prendre le match très aux sérieux avec beaucoup plus de concentration. Faire focus sur le Bénin", a dit le technicien sénégalais.



Le quart de finale Sénégal-Bénin est prévu, ce jeudi, à 14h GMT, au stade International du Caire. Le vainqueur sera en demi-finales et qualifié en même temps à la Coupe du monnde.