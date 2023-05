lundi 22 mai 2023 • 867 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le sélectionneur national de l'équipe U20 du Sénégal, Malick Daf, a analysé sa défaite d'entrée en Coupe du monde, face au Japon (0-1).

"Je rends grâce à Dieu après une victoire, c'est une défaite. C'est vrai qu'on est mal rentrés dans le match. On a attendu d'avoir encaissé le but pour sortir et commencer à jouer. On a fait une erreur fatale et on l'a payée cash. Sur un mauvais dégagement, on n'est pas sorti sur le milieu de terrain qui a eu tout l'espace devant lui pour frapper dans le cage vide."



"On a manqué de finesse et d'application"



"Malheureusement on a encaissé un but matinal et après couru derrière le score. Les gosses ont très bien joué, les changements ont bien apporté et on a créé un nombre incalculable d'occasions de but. Malheureusement, on a manqué de finesse et d'application pour mettre le ballon au fond des filets. En tout cas, je pense qu'il y a de l'espoir, il faut être lucide et serein tout en corrigeant les erreurs et préparer le prochain match qui s'annonce important pour la qualification."