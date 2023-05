mardi 23 mai 2023 • 317 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) A la veille du match contre Israel, le sélectionneur national des Lionceaux U20 du Sénégal, Malick Daf, a fait savoir que son équipe abordera sa deuxième sortie contre l'Israel, avec un autre visage différent de celui montré face au Japon vainqueur samedi dernier, lors de la première journée du Mondial de la catégorie.

"Je rends d’abord grâce à Dieu d'abord, comme toujours. Il convient aussi de remettre les choses au point. Nous avons perdu notre premier match contre Japon (0-1). Ça a été un très bon match, un très bon contenu. Mais, malheureusement, c'est l'entame de match qu'on a ratée. On a pris un but d'entrée de jeu. Après, l'équipe est revenue. Dommage pour nous, on a raté un nombre incalculable d'occasions. On n'est pas arrivé à inscrire un but.



Mais comme on dit, tout ça c'est derrière nous. Maintenant, c'est un autre match dans un autre contexte contre l'Israël. L'équipe d’Israël a également perdu contre la Colombie (1-2). Et pourtant, ils ont donné une bonne impression.



C'est une poule équilibrée. Maintenant, nous avons la chance de jouer contre l'Israël. Il n'y a pas mille solutions, il faut tout faire pour gagner. On est préparés pour ça. Même si contre le Japon l'équipe n'a pas démérité. Elle n'a jamais baissé les bras.



On s’est créé plus d'occasions que le Japon. Toutefois, on a manqué de lucidité. On reste focus sur le match contre l'Israël. Nous ferons tout notre possible pour gagner ce match et se replacer.



C'est ce match contre l’Israël qui est important. L'autre match (face à la Colombie) n'est pas encore à l’ordre du jour. Donc il faut tout faire pour gagner ce match. Et après, s’il plait au Bon Dieu, on aura e temps de parler du dernier match.



On a eu des regrets après le premier match. On a gâché beaucoup d’occasions. Cela peut s'expliquer par la jeunesse des joueurs. On a confondu vitesse et précipitation. On en a discuté et apporté les correctifs nécessaires. On verra un autre Sénégal demain. Parce que les matchs se suivent, mais ne se ressemblent jamais. On va jouer pour gagner. Les gosses sont prêts pour ça."



Le programme du Mercredi 24 mai (Horaires GMT)



18h, Sénégal-Israel (Groupe C), stade Único Diego Armando Maradona.

18h, Italie-Nigéria (Groupe D), stade Malvinas.

21h, Japon-Colombie (Groupe C), stade Único Diego Armando Maradona.

21h, Brésil-République dominicaine (Groupe D), stade Malvinas.

