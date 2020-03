Malick Gackou : « Le Sénégal uni peut gagner toutes les batailles. »

iGFM-(Dakar) Les entretiens entre le chef de l’Etat Macky Sall et les responsables de la classe politique sénégalaise se poursuivent au palais de la République. Après le président du parti Rewmi, Idrissa Seck, le président de la République a recueilli l’avis du leader du Grand Parti, Malick Gackou dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Au sortir de cet entretien, ce dernier a promis de soutenir les autorités à mobiliser toutes les énergies pour gagner cette guerre contre le coronavirus.

« Le président nous a convié à une mobilisation des fils du pays, car le Sénégal est en jeu. Et à partir de ce moment, aucune considération partisane ne doit être prise en compte. Nous adhérons à l’appel du président de la République pour l’unité nationale, au consensus et à la cohésion nationale. Le Sénégal uni peut gagner toutes les batailles. La bataille contre cette pandémie qui peut menacer durablement l’avenir de la nation est une bataille extrêmement importante pour la défense et la pérennisation des des intérêts supérieurs de la nation. C’est la raison pour laquelle, j’ai dit au chef de l’Etat notre détermination de ne ménager aucun effort pour aider les autorités à mobiliser toutes les énergies et gagner cette guerre contre le coronavirus », a déclaré Malick Gackou au sortir de son entretien avec le président de la République