iGFM - (Dakar) Pour "oxygéner la politique", le président du mouvement Dieme khanam a lancé Mardi 24 décembre son mouvement Dieme Kane ! pour défendre une politique "ferme, sociale et réformatrice" au sein de la classe politique sénégalaise.

C'est à la Medina ,en plein cœur de Dakar , où la mixité sociale se vit au quotidien" soucieux de "reconquérir la jeunesse et ce quartier populaire populaire", avait convié son public.

Devant ses partisans , dont quelque amis ,journalistes et homme d’affaires , celle qui se définit comme une "homme du sociale", "attachée à la valeur d'autorité" et "engagée pour lutter contre toutes les injustices" a développé son credo d'une autre voie , le conseiller du Cheick de Abudabi et ex-directeur hôtel de l’hôtel Marola en Espagne.

Ces échecs . De la politique social" nous ont conduits à nous recroqueviller, à nous rétrécir, à nous couper des jeunes, des milieux populaires, du Sénégal des profondeurs ", a-t’il regretté. "Les politiques ont perdu Nous avons aussi perdu le Sénégal populaire et des villes (...) parce que nous n'avons pas su incarner une politique social.



Pour "tous ceux qui ont été déçus par nos politiques ", Mr Gueye a lancé le grand mouvement Dieme Kanam au sein de la Medina .

Il concourra à la présidence, en mars 2024 . Il n'y aura "pas de violence car nous privilégions le dialogue ",l’homme d’affaires , décidée néanmoins à se démarquer de la ligne.



Pour autant, sur les questions régaliennes, Mr gueye "rêve d’une senegal meilleure ". "Redonnons à la loi de la République son autorité" et "l’autorité de la loi, il veut aussi face à la violence politique.