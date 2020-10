mardi 13 octobre 2020 • 162 lectures • 0 commentaires

iGFM (Thiès) Suite à l'annulation pour cause de cas de covid-19 confirmés du coté de l'adversaire, du match amical Sénégal-Mauritanie, qui devait avoir lieu, ce mardi, à Thiès, Malick Thiam, le président de la Commission d'organisation de la Fédération sénégalaise de football (FSF) parle de gâchis.

"Ce n’est un gâchis. C’est un mot trop fort. Comme on dit c’est une surprise parce qu’on ne s’y attendait pas", a-t-il déclaré, ce mardi soir, à Thiès. "On savait que la Mauritanie allait faire ses tests mais on ne s’attendait pas à ce qu’il y ait des cas asymptomatiques. Ça a été une surprise pour nous parce que nous avions pris toutes les dispositions pour que le match se déroule dans les meilleures conditions dans cette période de Covid",a ajouté M. Thiam, relevant que "depuis 72 heures nous sommes là, nous sommes là de 20 heures jusqu’à 2 heures du matin. Aujourd'hui, on a pris toutes les dispositions pour que cela se passe normalement mais malheureusement on constate ce qui en est."

"Accepter la volonté divine"

"On ne peut qu’accepter cette situation. Je ne sais pas quand on a fait les tests mais les résultats sont sortis aujourd’hui. Si c’est fait mardi ça ne peut pas sortir du tic au tac. Ce devait être un match à semi huis-clos et nous n’avons rencontré aucune difficulté. Hier, nous avons quitté le stade vers 2 heures du matin. Nous étions là chaque jour lors de ces dernières 72 heures. Toutes les dispositions ont été prises avec l’ensemble des commissions fédérales qui rentrent dans l’organisation de ce match", a soutenu le président de la Commission d'organisation de la FSF.

Parlant du coût de l'organisation, il a préféré ne pas trop avancer là-dessus. "Des dépenses c’est au niveau de la direction financière et de la comptabilité. Je me charge strictement de l’organisation et de tout mettre en place. Comme vous l’avez constaté avec les chaises sur les tribunes, les billets numérotés par rapport aux chaises, réserver la tribune de la presse et celle officielle", a-t-il indiqué. Pour rappel, huit membres de la délégation mauritanienne ont été testés positifs.

Les Lions du Sénégal devaient se racheter face aux Mourabitounes après la lourde défaite (1-3) contre le Maroc vendredi dernier.

Le prochain match de l'équipe du Sénégal est prévu en novembre. Ce sera une double confrontation face à la Guinée Bissau, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2022.

Mamadou Salif GUEYE et Bathie GNING (Envoyés spéciaux)