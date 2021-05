Malick Thiandoum parle : "Comment je suis arrivé à la TFM"

iGFM (Dakar) Le bruit courait depuis quelques jours. Et voilà que ce dimanche tout a été confirmé. En effet, Malick Thiandoum a bel et bien rejoint le Groupe Futurs Médias puisqu'il a été présenté en direct à la TFM, lors du face à face entre Reug Reug et Gouy Gui. Le présentateur a lâché ses premiers mots sur IGFM. Suivez l'entretien express ci-dessous.

