Le Ministre de l'Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Hann, chez Diary Sow

IGFM - Le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Cheikh Oumar Anne, accompagné des autorités administratives et du Directeur du COUD et Maire de la Commune de Malicounda, Maguette Sène, a rendu visite, ce vendredi, à la famille de la meilleure élève du Sénégal disparue depuis le 4 janvier dernier en France.

Le Ministre venu manifester le soutien de toutes les autorités sénégalaises à la famille de Diary Sow, en a profité pour formuler des prières pour qu'elle nous revienne saine et sauve.



