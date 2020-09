lundi 28 septembre 2020 • 29 lectures • 0 commentaires

Malika Montagne : le père de Jeanne Mendy pleure toujours sa fillette de 3 ans retrouvée le cou brisé

Société 17 mins Taille

iGFM (Dakar) Plus d'un an que la mort de Jeanne Mendy , n'est toujours pas élucidée. Cette fillette de 3 ans retrouvée le cou brisé et le corps dissimulé sous un véhicule à Malika Montagne.

Une date que le papa de Jeanne n’est pas prêt d’oublier car jusque-là l'affaire reste non résolue.

Selon l’Observateur qui est allé à la rencontre de ce père meurtri, François n’en revient toujours pas. «Cela fait plus de 13 mois jour pour jour que ma petite Jeanne a été tuée et jusque-là, personne ne peut m’expliquer», souligne-t-il.

D’après le quotidien du Groupe Future Médias François n’est plus le même depuis la disparition tragique de sa fille, son unique enfant de 3 ans retrouvée morte le cou brisé.

Il lance un appel aux autorités compétentes pour que justice soit rendue et que la lumière soit faite sur le mystère qui entoure la mort de sa fille. «J’interpelle l’Etat. Je veux qu’on m’aide à éclaircir cette mort… ». A Malika Montagne, tout le monde s’interroge sur l’identité de celui qui aurait pu faire cette horreur. François lui, est tellement déboussolé qu’il n’écarte même pas la thèse d’un sacrifice « Des fois, je me demande même si ce n’est pas un sacrifice ?», avance le père de la fillette.

Pour rappel, les faits remontent au 03 Août 2019.

Hawa SIGNATE

Cet article a été ouvert 29 fois.

Publié par Mamadou Salif editor