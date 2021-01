vendredi 29 janvier 2021 • 195 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) A cause de Sadio Mané, Serge Aurier n'a pas passé une soirée tranquille hier soir, lors du choc Tottenham- Liverpool remporté par les Reds (1-3).

Pris dans son dos par Sadio Mané sur l’ouverture du score de Liverpool dans le temps additionnel de la première période, le latéral droit de Tottenham, Serge Aurier, a été remplacé à la mi-temps du match face aux Reds (1-3) jeudi en Premier League.

Il aurait quitté le stade sans assister à la seconde période

Le Daily Mail cité par Afrikfoot, apprend que l’international ivoirien s’est montré particulièrement vexé par cette décision de son entraîneur José Mourinho et que le ton serait monté dans le vestiaire, à tel point que l’ancien Parisien aurait ensuite quitté le stade sans assister à la seconde période.

Pas une bonne ambiance dans le vestiaire

Sans nommer personne, le Special One a sous-entendu que l’ambiance dans le vestiaire n’était vraiment pas bonne jeudi soir. «L’humeur était celle d’une équipe qui a du mal à accepter le fait qu’elle perd. C’est difficile d’accepter la manière dont on a pris ce but, qui est une réplique de leur occasion dans la première minute. Donc l’état d’esprit était celui de joueurs mécontents», a résumé le technicien portugais. Si le comportement d’Aurier est avéré, l’Eléphant pourrait s’exposer à des sanctions en interne.