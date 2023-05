jeudi 11 mai 2023 • 281 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le Fonds monétaire international (Fmi) a signé un nouveau programme avec l’Etat du Sénégal. Ce jeudi, le représentant de l’institution de Bretton Woods et le ministre des Finances ont fait face à la presse pour décortiquer ledit programme.

«Nous sommes parvenus à un accord pour la mise en œuvre d’un programme économique et financier appuyé par deux instruments. Le premier instrument c’est la facilité de crédit et le deuxième est une facilité pour la résilience et la durabilité. Ces deux instruments réunis, vont permettre au Sénégal de mobiliser sur les trois ans, le programme sur 1150 milliards de francs Cfa», a annoncé le Ministre des Finances.



Mamadou Bâ animait ce jeudi, un point de presse avec Edward Gemayel, Chef de Mission du Fmi pour le Sénégal. les échanges portaient sur le nouvel accord signé avec l’institution de Bretton Woods. Et M. Gemayel souligne que l’accord est axé autour de la consolidation fiscale, notamment avec la réduction des subventions pour dégager des marges budgétaire. Il porte aussi sur l’amélioration de la gouvernance et la lutte contre la corruption. L’autre pilier de l’accord, c’est la résilience socio-économique à travers la poursuite des réformes et le développement du secteur privé et le renforcement de la résilience et changement climatique.

«Si tout va bien, nous voyons une perspective économique favorable, avec ces réformes. Cela va permettre à la croissance d’augmenter après une baisse l’année passée», a déclaré M. Gemayel. Le fonctionnaire du Fmi table sur une croissance de 5,3% en 2023, contre une baisse à 4% en 2022. «Si la production pétrolière et gazière ont lieu cette année, la croissance peut être au-delà des 8%», indique-t-il.