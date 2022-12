jeudi 8 décembre 2022 • 60 lectures • 0 commentaires

Le juge de la Chambre criminelle de Dakar a condamné Mamadou Diouf, à 5 ans d’emprisonnement ferme. Gardien de profession, il est reconnu coupable de viol sur la personne de S. Gaye.

Selon le site Leral.net qui donne l’information, la Chambre criminelle de Dakar a rendu, hier mercredi, son verdict dans l’affaire de viol opposant la dame S. Gaye à Mamadou Diouf. Ce dernier est condamné à une peine ferme de 5 ans.



Les faits se seraient déroulés en avril 2020. En plus d’être abusée, S. Gaye a failli passer de vie à trépas à cause des violences que son bourreau a exercées sur elle. Tel dans un cauchemar, la victime raconte que ce jour-là, alors qu’elle dormait, elle a senti une présence humaine dans sa chambre.



C’est ainsi, qu’elle aurait sursauté de son lit en apercevant une silhouette. Sans lui donner l’occasion de demander qui elle était, la personne s’est jetée sur elle avant de l’étrangler. «Avec sa main, il me faisait des attouchements. Il a commencé à sucer mes seins. Et quand je lui ai donné un coup de pied, il m’a mordue. Malgré mes coups, il a déboutonné son pantalon. Pendant que je me débattais, ma jupe en soie s’est relevée. Il en a profité pour me violer».



KHADY FAYE