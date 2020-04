Mamadou Lamine Diallo : «L’avenir du secteur de la pêche en question au Sénégal»

iGFM – (Dakar) On a suivi avec beaucoup d’attention les échanges entre le Ministre chargé de la pêche et le Gaipes, un syndicat patronal de la pêche industrielle au Sénégal à propos des licences accordées à des investisseurs chinois.

Au-delà des procédures, il y a lieu de s’interroger sur la politique de pêche du Sénégal à la lumière des enseignements du covid 19. Quels que soient les engagements pris avec la Chine auparavant, le Président Macky Sall doit s’arrêter et revoir notre politique en matière d’alimentation comme je l’ai souligné. L’alimentation, la santé, l’éducation, la sécurité humaine constituent les besoins fondamentaux prioritaires de toute communauté humaine désirant vivre en société, « dixit Coronavirus SARS Cov 2, responsable de la pandémie Covid 19 ».

Pour l’avenir de la pêche au Sénégal, rien ne presse, M le Ministre Ndoye, à accorder des licences à des investisseurs chinois « battant pavillon sénégalais»

A cet effet, c’est bien la pêche artisanale qu’il faut sauver et moderniser. Guet Ndar est menacée par l’exploitation du gaz naturel de St Louis. Ses pêcheurs vont se déployer ailleurs en Mauritanie ou dans d’autres communes de la côte du Sénégal. C’est le rôle de l’Etat d’anticiper et d’organiser sur la base du patriotisme économique qui voudrait que l’alimentation des populations prime sur la recherche de devises et les appuis des partenaires comme l’Union européenne et la Chine.

Ainsi M Ndoye, rien ne presse à accorder des licences à des investisseurs chinois « battant pavillon » sénégalais. On le sait, le secteur de la pêche a souvent était soupçonné de manquer de transparence. Rendons la gouvernance de la pêche démocratique.

Quel serait l’attitude du Président Macky Sall si un dignitaire du régime décède du Covid 19 dans la Diaspora ? La question mérite d’être posée. Il y aurait 80 sénégalais décédés du covid 19 dans la diaspora laissant leurs familles et amis dans le désarroi.

L’OMS a sorti un guide pour le traitement des corps des personnes décédées du covid 19. Elle n’a jamais demandé l’interdiction de les transférer dans leurs pays d’origine ou du choix des familles. Alors pourquoi le gouvernement de Macky Sall refuse de soutenir les familles qui le désirent dans le rapatriement des corps au Sénégal ? Une partie des ressources financières destinées à la diaspora dans la Force Covid 19 peut servir à soutenir les familles à ramener les corps au Sénégal. Il faut le rappeler, tout le monde le sait, les corps sont rapatriés au Sénégal depuis toujours, par des mécanismes de solidarité ou d’assurance. Quel serait l’attitude du Président Macky Sall si un dignitaire du régime décède du Covid 19 dans la Diaspora ?

C’est pourquoi je pose cette question directement au Président Macky Sall. Il doit changer de politique dans cette affaire ô combien sensible et permettre aux familles de rapatrier les corps comme par le passé. La guerre contre le covid 19 est loin d’être gagnée. Les soldats que nous sommes tous au Sénégal et dans la diaspora doivent être mobilisés.

Mamadou Lamine Diallo