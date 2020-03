Mamadou Lamine Diallo: «le Sénégal devrait songer à reprendre sa production de chloroquine»

iGFM (Dakar) – Le Professeur Moussa Seydi a révélé, hier mercredi, que notre pays utilise déjà la chloroquine pour traiter ses patients souffrant de la maladie à coronavirus.

Pour Mamadou Lamine Diallo, député et leader du mouvement «Tekki», il s’agit là d’une opportunité pour notre pays, de reprendre la production de cette molécule.

«A la suite du Professeur Seydi, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital de Fann, concernant la chloroquine, le Sénégal devrait songer à reprendre la production locale pour sa consommation et celle des pays voisins», a-t-il souligné via les réseaux sociaux.

Pour rappel, le 25 février 2020, le Professeur Didier Raoult annonçait que l’hydroxychloroquine (un dérivé de la chloroquine) est le traitement le plus accessible et le plus simple contre le Covid-19.

Depuis, la question fait débat en France et dans le monde. Mais aujourd’hui mercredi, les autorités françaises ont donné l’autorisation pour que la chloroquine soit prescrite pour traiter le covid-19.