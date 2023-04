mercredi 19 avril 2023 • 95 lectures • 0 commentaires

People 1 heure Taille

iGFM – (Dakar) On le sait, les footballeurs doivent souvent préparer au mieux leur après-carrière, puisque la retraite arrive souvent vite. Pour Mamadou Sakho, toujours joueur du club de Montpellier, il n’est jamais trop tôt pour se lancer dans un nouveau business, surtout lorsqu’on s’associe avec les bonnes personnes.

On le sait, les footballeurs doivent souvent préparer au mieux leur après-carrière, puisque la retraite arrive souvent vite. Pour Mamadou Sakho, toujours joueur du club de Montpellier, il n’est jamais trop tôt pour se lancer dans un nouveau business, surtout lorsqu’on s’associe avec les bonnes personnes.

Dans cette belle histoire qui débute, Mamadou Sakho occupe le poste de le poste de Chief Impact Officer au sein de Bloks. Sa rencontre avec son associé principal est d’ailleurs un heureux hasard. « Son frère était l’un de nos locataires, et c’est lui qui se portait garant », explique Grégory Touret en interview avec le site Maddyness.

Avec ce nouveau projet, le footballeur souhaite permettre à des particuliers d’investir dans l’immobilier commercial de proximité et ce à partir de seulement 1 euro. « Nous avons aussi la volonté d’avoir un impact sur la vie des commerçants : on fait se rejoindre investisseurs et consommateurs », précise Grégory Touret. Un projet qui se veut particulièrement ambitieux puisque les fondateurs (ils sont 5 en tout) ont déjà amassé un stock de 300 millions d’euros d’actifs, essentiellement situés à Paris et dans sa banlieue.

Une nouvelle aventure qu’on imagine excitante pour Mamadou Sakho, qui prépare déjà sa future vie de businessman.