Mame Biram Diouf quitte officiellement Stoke City

iGFM-(Dakar) C’est officiel, Mame Birame Diouf ne fera pas une septième saison de rang avec Stoke City. L’international sénégalais quitte les Potters, club qu’il a rejoint en 2014 en provenance de Hanovre. La direction de l’équipe a été reconnaissante envers le joueur pour ses bons et loyaux services.

A un moment donné, Birame Diouf a été le joueur qui incarnait Stoke City. Surtout à l’époque de Premier League. Il a tout donné pour cette formation. Logiquement, un grand hommage lui a été rendu par le président du club Tony Scholes.

« Un membre extrêmement populaire »

« Mame a été un membre extrêmement populaire de notre première équipe au cours des six dernières années et repart avec nos meilleurs vœux. Le rôle qu’il a joué pour nous assurer trois neuvièmes places successives en Premier League ne doit pas être négligé car il a marqué des buts clés pour nous. Il sera toujours le bienvenu au stade bet365 et nous lui souhaitons plein succès dans la prochaine phase de sa carrière », a-t-il déclaré.

En 6 saisons, l’international sénégalais a inscrit 26 buts en 157 apparitions.