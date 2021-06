Mame Diarra Fam "déchire le projet de loi de Macky"

vendredi 25 juin 2021

Le député du parti démocratique Sénégalais, Mame Diarra Fam soupçonne une tentative flagrante d’intimidation et de musèlement des opposants et adversaires du régime dans la procédure de modification du code pénal et du code de procédure pénal engagé par l’Etat du Sénégal. «Mettre veut mettre à exécution les menaces qu’il a proféré à la suite des manifestations de mars dernier. Il veut museler toute l’opposition », a-t-elle déclaré lors du vote du projet de loi portant modification du code pénal.

Publié par Birame Ndour editor