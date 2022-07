jeudi 14 juillet 2022 • 219 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Sur le site de la CAF, Mame Moussa Cissé est revenu sur l'élimination des Lionnes du Sénégal en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin.

Tout était réuni pour que les Lionnes décrochent la qualification pour les demi-finales de la CAN féminine après avoir retrouvé leur effectif au complet. Mieux, les supporters étaient venus en masse et la confiance étaient là après un premier tour acceptable. Mais au final, le Sénégal s'arrête en quarts de finale contre la Zambie (1-1, TAB 2-4). Le sélectionneur national livre les dessus d'un rendez-vous manqué.



Les raisons de l'élimination



"Il y’a eu des occasions manquées. On a été gêné par leur vitesse. Au retour des vestiaires on est revenu avec d’autres intentions, on a marqué. Mais dans l’euphorie, on a encaissé un but à la suite à des erreurs techniques de mes joueuses dans la surface."



La gestion du match



"La gestion. On a pas su gérer ce match. On était devant au score et on se précipite comme si nous étions menés. Cela est aussi dû à la jeunesse de mon équipe. Il nous manque de l’expérience et c’est à travers ce match-là que nous allons nous aguerrir et revenir plus forts."



L'appui des supporters sénégalais



"Ce serait un crime de lèse majesté de quitter cette compétition sans les remercier du plus profond de mon cœur. Ils ont été au rendez-vous. Malheureusement, les filles ne leur ont pas offert cette victoire."