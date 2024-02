mardi 6 février 2024 • 2256 lectures • 4 commentaires

Il avait récemment rejoint le camp du candidat Amadou Bâ, en Direction de la présidentielle. Aujourd’hui que le pays est engagé dans une très polémique dynamique de report amorcée par le Président Macky Sall, Mamoudou Ibra Kane parle d’un complot ourdi contre Amadou Bâ.

«À la place du doute, c’est un complot qui est ourdi contre le Premier ministre Amadou Ba. On parle des sondages, première chose : depuis quand des sondages peuvent être utilisés pour reporter une élection présidentielle ?», a craché Mamoudou Ibra Kane, qui s’exprimait sur le report de la Présidentielle.



Le leader du mouvement «Demain, c'est maintenant» rappelle pourtant, sur Rfi, que le président Macky Sall, en 2012, savait très bien qu’il ne pouvait pas remporter l’élection présidentielle face à Me Wade dès le premier tour. Il s’est contenté de 26% qui le qualifiaient au deuxième tour, indique le journaliste de formation. «Et sur la base des sondages qui existent, qui sont avérés, le candidat Amadou Ba est très bien placé pour l’emporter, tout au moins pour se qualifier au second tour», dit-il.



Aussi, Amadou Bâ a récemment été reçu par le président Macky Sall. D’aucuns parlent d’une entrevue houleuse. «Je ne peux pas la qualifier de houleuse. Il y a eu une rencontre et le Premier ministre Amadou Ba a clairement fait savoir qu’il était contre tout report de l’élection présidentielle», confie M. Kane.



Il révèle que l’actuel premier ministre est serein. Il observe ce qu’il se passe et ne manquera pas l’occasion, probablement, d’édifier les Sénégalais.