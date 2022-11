samedi 12 novembre 2022 • 523 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Mamy Mbaye est une fille issue d'une maman métisse chrétienne et d'un papa gueweul. Elle a grandi aux Parcelles Assainies. L’artiste a toujours été amoureuse de la mode, de la musique et du cinéma. Vainqueur d’Oscar des vacances avec le groupe Navajo NBA des parcelles assainies en 2004, elle fut 1ère dauphine Miss Malaika Sénégal en 2005. Mais aussi vainqueur de «Talents cachés en 2006. ».

En dehors du cinéma, elle fait de la musique. Mamy Mbaye est en train de préparer son album solo pour le plaisir de ses fans au courant de l’année 2023. Elle a aussi un salon de beauté "Macina Coiffure". Et elle évolue dans le secteur du marketing et de la communication. Elle a fait ses études à Notre Dame du Liban et au Collège Sacré Cœur. Ensuite elle a intégré les pédagogues des parcelles assainies où elle eu son Bac.

Par la suite, elle a été à l'institut Polytechnique Thomas Sankara de Dakar où elle a obtenu son master en marketing et communication.

Elle a ensuite travaillé en entreprise pendant quelques années avant de se lancer dans l'entreprenariat.

Après le mannequinat, Mamy a été présentatrice d'une émission culturelle. Elle a intégré le groupe Alif en 2006 avec Myriam et Oumy avec des chansons comme Rarati et Casino. Elle a commencé le cinéma en 2011 et a joué dans un long métrage qui sortira bientôt avec Ottis Ba comme réalisateur.

Avec Marodi, Mamy a joué un rôle principal dans Boutikou Diogoye.

Actuellement, elle est actrice dans la série Muñël, dans laquelle on entend sa voix mélodieuse sur le générique qu’elle a fait avec zbest.

Bien vrai qu'elle a beaucoup de projets en vue notamment de nouvelles séries, des longs et courts métrages. Mamy souhaite se lancer dans la production très bientôt.

Ses plats préférés : Soupe kandia, mafé, poulet (sous toutes ses formes), vermicelles etc…

En attendant on lui souhaite bon vent, le public réclame aussi le clip de Muñël et un album de ta carrière solo.