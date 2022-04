mardi 26 avril 2022 • 241 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Manchester City a remporté sa demi-finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid (4-3), ce mardi, à l'issue d'un match ultra-spectaculaire. Karim Benzema a marqué un doublé.

Un match pour les livres d'histoire. Quasiment sans temps mort. Des étoiles partout et... 7 buts. Une dramaturgie à couper le souffle, aussi. Avec, notamment, la panenka de Karim Benzema pour recoller à 4-3, et ainsi conserver tout le suspens pour le retour. Magique.



Une deuxième période encore plus folle !



Les Citizens allaient être récompensés de leurs efforts en inscrivant enfin le 3e but recherché. Dédoublement côté droit et centre de Fernandinho, qui avait remplacé Stones, blessé, en première période, sur la tête de Foden. Le gaucher ne se loupait pas cette fois et battait, de la tête, Courtois (3-1, 53e). Mais le match, déjà formidable, basculait dans l'incroyable avec une action individuelle splendide de Vinicius, qui partait de son aile gauche pour terminer dans la surface et tromper du droit Ederson (3-2, 55e) ! La défense de Laporte, qui n'a jamais cherché à intervenir, avait de quoi interpeller...



Les deux équipes se rendaient coup pour coup et le match, au-delà du score, s'équilibrait enfin réellement. Mais encore une fois, Manchester reprenait deux buts d'avance, grâce à un bijou de Bernardo Silva, qui allumait la lucarne de Courtois d'une frappe sèche (4-2, 74e) ! Fini ? Eh bien non. Ce match continuait de réserver des surprises, avec un penalty accordé au Real Madrid pour une faute de main de Laporte, décidément malheureux ce soir. Karim Benzema s'élançait et osait la panenka, réussie (4-3, 82e) ! Un but qui permettait au Real Madrid de recoller et finalement de repartir de Manchester avec un seul but de retard avant le match retour dans une semaine. Presque inespéré au regard de la rencontre et de la domination globale des Citizens, qui pourront regretter les nombreuses occasions manquées.



4



Le Real Madrid n'avait plus encaissé 4 buts à l'extérieur en Ligue des champions depuis le 24 avril 2013, déjà en demi-finales aller, à Dortmund (1-4). Au retour, il avait été éliminé malgré une victoire 2-0.