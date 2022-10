dimanche 2 octobre 2022 • 315 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Auteur d'un triplé dimanche lors du derby de Manchester remporté (6-3) par City devant United, Erling Haaland (Manchester City), a réagi au micro de Sky Sports.

Quelle performance ! Lors du Derby de Manchester, les Cityzens n'ont fait qu'une bouchée de leur voisin rouge (6-3). Grâce à un triplé de Foden et un autre d'Haaland, qui a également délivré deux passes décisives, Manchester City reste juste derrière Arsenal au classement. Après la rencontre, Erling Haaland, auteur d'une nouvelle performance XXL et meilleur buteur de Premier League avec 14 buts en 8 matches, s'est expliqué.



"On a marqué six buts, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ?"



"Ouais, c'était pas mal. On a marqué six buts, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? C'est bien ! Nous voulons toujours aller de l'avant, nous voulons toujours attaquer. C'est ce que j'aime dans cette équipe. Au final, c'est génial. Il n'y a rien d'autre à dire", a avoué l'attaquant norvégien, au micro de Sky Sports.