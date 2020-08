Manchester City : le clan Messi s’organise

iGFM-(Dakar) Depuis mardi, le microcosme du football est en ébullition : Lionel Messi (33 ans) a décidé de quitter le FC Barcelone. Et il semblerait que la Pulga soit inflexible sur le sujet, son avenir se situe loin de la Catalogne. Pour autant, le Barça ne compte pas rendre les armes si facilement et s’appuie sur les aspects contractuels et juridiques pour contrecarrer les plans de sa star. Mais en parallèle, le clan Messi s’organise.

Selon les informations de la RAC1, Jorge Messi père et représentant de l’international argentin, aurait déjà entamé les discussions avec Manchester City pour ficeler l’arrivée de son fils en Premier League. La radio catalane précise également que le capitaine des Blaugranas aurait posé une condition pour débarquer à City : que Pep Guardiola soit maintenu au poste de manager des Citizens. Au pied du mur, le président du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu souhaiterait s’entretenir une dernière fois avec Messi pour tenter de le retenir. Une démarche qui semble vouée à l’échec..