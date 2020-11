L'homme du match : Joao Cancelo (7) rapidement mis sous pression par les incessantes offensives des Reds, le défenseur portugais a néanmoins plutôt bien tenu la baraque, repoussant à plusieurs reprises ces dernières (7e, 28e, 45+3). Il offre par la suite une passe lumineuse à Jesus qui croise néanmoins trop sa tête, pourtant seul face à Alisson (55e). Il a terminé son match en beauté en sauvant les siens du doublé de Salah (82e).

Sterling (5) : comme à son habitude, l'ailier international anglais n'a pas chômé ce dimanche. Volontaire et virevoltant sur son côté gauche (15e), il n'a cependant pas réussi à faire la différence dans le dernier geste, tombant sur un Alisson des grands jours (25e). Pas un match référence pour lui ce dimanche.

Jesus (5,5) : pas en réussite dans ses choix en début de match (28e), l'attaquant des Citizens a très vite et bien réagi en égalisant de la plus belle des manières d'un enchaînement contrôle-frappe dévastateur (31e). Il a toutefois manqué de lucidité dans le dernier geste, pourtant servi sur un plateau par Cancelo (55e)

Torres (5) : pas avare d'efforts et rapidement redescendu très bas pour aider les siens à calmer les ardeurs des joueurs de la Mersey, le jeune ailier droit espagnol et joueur en forme du moment a été précieux défensivement (3e, 4e). Toutefois moins impressionnant offensivement qu'à son habitude, ces derniers temps. Remplacé à la 61e par Bernardo Silva qui a été précieux dans l'entrejeu, notamment par des appuis et des prises de balles dont lui seul a le secret (68e).

De Bruyne (7) : dans un rôle d'électron libre au milieu de terrain, l'international belge a gratté quelques bons (25e) et a une nouvelle fois régalé par sa qualité de passe et sa vision du jeu au-dessus de la moyenne (25e, 49e). Celle-ci a d'ailleurs fait mouche à la demi-heure de jeu lorsqu'il a bien servi Jesus qui remettait les compteurs à zéro (31e). Son centre contré de la main par Gomez lui offrait un penalty qu'il manquait toutefois complètement (42e). Pas plus en réussite sur ses tentatives de frappes (33e, 57e).

Gündogan (4) : en difficulté par moments dans le premier acte, le milieu de terrain allemand a toutefois délivré de bons ballons à ses partenaires offensifs, créant quelques bonnes opportunités, parfois dangereuses (33e, 90+1). Mais globalement, le joueur de la Mannschaft a perdu la bataille au milieu de terrain, au dépend de ceux des Reds, plus agressifs.

Laporte (5,5) : le défenseur international français a livré une bonne copie ce dimanche, réalisant de bonnes interventions devant Salah et consorts (6e, 7e, 21e). Un match satisfaisant pour lui aujourd'hui, globalement peu inquiété en seconde période.

Dias (5,5) : imposant dans les airs (1e, 52e), le défenseur le plus cher de l'histoire du club a vécu un début de match animé tant les Reds se sont rapidement montrés volontaires et agressifs. Il met cependant un terme à une réelle occasion de but d'un Mané très inspiré (22e), qui lui a fait vivre une soirée compliquée en première période notamment (43e, 45+1). Plus solide en seconde période (69e).

Ederson (6,5) : en intervenant d'entrée de jeu avec autorité devant Firmino (1e), le dernier rempart brésilien a parfaitement lancé son match avant de se rendre, impuissant face à la sérénité de Salah sur penalty (12e). Il sauve par la suite tout bonnement les siens juste avant la pause sur une puissante frappe d'Alexander Arnold (44e) et au retour de celle-ci sur une tentative de Jota (50e).



Alisson (6) : n'étant pas du tout inquiété lors du début de match, le Brésilien s'est finalement distingué peu avant la demi-heure de jeu en remportant un duel face à Raheem Sterling (25e). Cependant, il ne pouvait que s'inclinait dans la foulée sur le but de Gabriel Jesus (31e). Sur le penalty de Kevin De Bruyne il plonge à droite mais s'en sort bien puisque le Belge avait trop croisé sur la gauche (42e). Autoritaire, il capte bien un centre de Ferran Torres venu de la droite au premier poteau (45e). Au retour des vestiaires, il intervient idéalement sur un centre de Kevin De Bruyne (49e). Moins inquiété par la suite, il a su être utile lors des temps faibles de son équipe.





Alexander-Arnold (4) : d'une longue ouverture, il a offert une grosse possibilité très rapidement à Roberto Firmino (1re). Essayant de monter, il a eu un peu moins de liberté que d'habitude en début de match bien gêné par le duo Joao Cancelo - Raheem Sterling. Cependant, il n'a pas vraiment été inquiété jusqu'au but de Gabriel Jesus où il est pris à défaut (31e). Juste avant la pause, il a failli mettre son but suite à un bon décalage de Mohamed Salah (44e). Peu après sur coup franc, il ne parvenait pas à accrocher le cadre (45e +2). Malgré ces quelques possibilités, le latéral était peu en vue offensivement. Pire, il s'est blessé en fin de match et a dû laisser sa place à James Milner (63e). Dans le duel, le vétéran anglais a souvent mis en exergue sa grinta.





Matip (5) : assez appliqué dans la relance et pas vraiment inquiété en début de rencontre, il s'est montré à l'aise dans les airs et serein. Malheureusement pour lui, il lui manque quelques centimètres pour revenir sur Gabriel Jesus sur le but du Brésilien (31e). En seconde période, il reçoit un carton jaune pour une intervention en retard sur Kevin De Bruyne (46e). Pas toujours précis dans les passes en seconde période, il n'a néanmoins pas commis de grosses erreurs.





Gomez (6) : peu mis en difficulté au cours de premières minutes, il coupait la trajectoire sur un très bon service de Joao Cancelo en profondeur pour Raheem Sterling (21e). Bon dans l'anticipation, le jeune anglais était bien dans son match. Cependant, il a failli plomber son équipe peu avant la pause en concédant un penalty sur un centre de Kevin De Bruyne (41e). Heureusement pour lui, le Belge ne transformait pas la sentence (42e). Intéressant dans son jeu long, il a permis à plusieurs reprises de casser des lignes. Dans les airs, il a été performant surtout en fin de rencontre quand Manchester City poussait.





Robertson (5,5) : rapidement, il a envoyé un bon centre de la gauche au second poteau pour Mohamed Salah qui était trop court (4e). Ensuite il servait idéalement Sadio Mané sur la gauche de la surface qui obtenait un penalty (12e) transformé par Mohamed Salah (13e). Actif sur son flanc gauche, il a initié différentes offensives comme sur ce centre-tir en début de seconde période (49e) ou sur cette belle remise pour Roberto Firmino (56e). Lors de la fin de match, il a surtout dû défendre suite à une belle entrée de Bernardo Silva.





Henderson (6,5) : le guerrier et capitaine des Reds s'est mis au niveau dans cette rencontre formant un beau double pivot avec Georginio Wijnaldum. Se projetant moins qu'à l'accoutumée, il a été précieux en récupérant les seconds ballons et en couvrant Trent Alexander-Arnold. En première période, il a déclenché une belle frappe qui n'a pas manqué le cadre et qui est passée à droite du but (19e). Au retour des vestiaires, il met à contribution Ederson Moraes d'une lourde frappe (50e). Bon dans l'anticipation, il livre une bonne copie.





Wijnaldum (6) : important au milieu de terrain où il a récupéré beaucoup de ballon et a formé un bon duo avec Jordan Henderson, il a toutefois perdu un ballon face à Kevin De Bruyne qui aurait pu coûter cher (25e). Mis à part cette bévue, il a été assez serein et actif au cœur du jeu. Pas le meilleur de ses matches, mais une prestation convaincante pour le Néerlandais qui a tenu son rang.





Salah (5,5) : positionné en tant que faux avant-centre, l'Égyptien était très actif dans le pressing et s'est vite distingué en transformant un penalty (13e). Portant le ballon en contre, il distillait un bon ballon à Sadio Mané sur la gauche de la surface, mais le Sénégalais était contré en corner (22e). Assez collectif et lucide dans ses décisions, il décalait bien Trent Alexander-Arnold qui passait proche de marquer avant la pause (44e). Auteur d'une belle première période, il a plongé au retour des vestiaires et a eu beaucoup moins de possibilités de s'exprimer.





Mané (6,5) : remuant sur son côté gauche où il est très complémentaire d'Andrew Robertson, il obtenait justement un penalty sur un service de l'Écossais. L'ailier poussait Kyle Walker à la faute (12e) et Mohamed Salah transformait la sentence (13e). Trouvé en contre sur la gauche de la surface, il était contré de peu (22e). Actif dans le pressing, il a cependant oublié de marquer Kyle Walker sur le but de Gabriel Jesus (31e). En seconde période, il décale parfaitement Andrew Robertson sur son centre tir (49e). Auteur de belle percée, il a été consistant tout le long du match. Sans doute le meilleur joueur offensif des Reds aujourd'hui.





Firmino (4,5) : d'entrée, il mettait à contribution Ederson Moraes et butait sur le gardien (1re). Bien mieux que lors des dernières semaines, il s'est mis en évidence sur le front de l'attaque grâce à son jeu dans les petits espaces. Il sert d'ailleurs Diogo Jota sur sa frappe en fin de première période (35e). Il est proche de reprendre victorieusement un centre-tir d'Andrew Robertson en seconde période, mais Ederson Moraes le devance (49e). Trouvé sur la gauche de la surface par Andrew Robertson, il frappait ensuite au-dessus du but (56e). Pas décisif, mais assez utile, il cède sa place à Xherdan Shaqiri peu avant l'heure de jeu (59e). Le Suisse a essayé sans vraiment tirer son épingle du jeu.