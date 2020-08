Manchester City – OL : les compositions probables

iGFM-(Dakar) L’OL affronte Manchester City en quarts de finale de la Ligue des Champions. Voici ce que devraient nous réserver Pep Guardiola et Rudi Garcia.

L’Olympique Lyonnais peut frapper fort ce soir. Face à Manchester City pour ce dernier quart de finale de la Ligue des Champions (21h, à suivre en direct sur Foot Mercato), les Rhodaniens peuvent, en plus de réussir une performance historique, accompagner le PSG en demies et ainsi permettre à la France de compter deux représentants à ce stade de la compétition. Mais en face, il y aura un gros poisson, forcément…

Les Rhodaniens tenteront sûrement de s’appuyer sur cette double confrontation en phase de poules de la saison 2018/2019, qui avait découlé sur une victoire 2-1 à l’Etihad Stadium et un bon match nul obtenu à Lyon (2-2). Depuis, il y a eu du changement des deux côtés, notamment à l’OL où Rudi Garcia est arrivé sur le banc de touche, alors que Nabil Fekir est parti, mais nul doute que l’entraîneur du club de la capitale des Gaules s’est servi de ces deux matchs pour préparer celui du soir.

Du classique des deux côtés

Pour venir à bout des Citizens, Rudi Garcia devrait à nouveau miser sur un 3-5-2, avec Anthony Lopes dans les cages. Le Portugais sera protégé par un trio composé de Fernando Marçal, Marcelo et Jason Denayer, ancien des Skyblues. Sur les flancs, on retrouvera Maxwel Cornet et Léo Dubois, qui auront du boulot. Dans l’entrejeu, Bruno Guimaraes, Maxence Caqueret et Houssem Aouar auront la responsabilité de l’animation offensive et devront servir le duo Moussa Dembélé-Memphis Depay aux avant-postes.

De son côté, Pep Guardiola comptera sur Ederson dans les buts, avec une quatuor défensif composé de Benjamin Mendy, Aymeric Laporte, Fernandinho et Kyle Walker. L’Espagnol Rodri sera présent en tour de contrôle de la défense, avec un sacré duo composé de David Silva et de Kevin de Bruyne devant lui. En attaque, Raheem Sterling, Gabriel Jesus et Riyad Mahrez tenteront d’exploiter les failles défensives lyonnaises du mieux possible. On rappelle que Sergio Agüero est absent, blessé