Manchester City propose 65 Milliards et 3 joueurs au FC Barcelone…

iGFM (Dakar) Manchester City s’est pleinement lancé dans l’opération Lionel Messi. Les Citizens proposent désormais 100 M€ (environ 65 milliards FCFA) et 3 joueurs au FC Barcelone. Et non des moindres.

Lionel Messi (33 ans) vaut bien des sacrifices. C’est ce qu’est en train de se dire Manchester City. Les Citizens semblent s’être mis en tête d’accueillir La Pulga cet été, et ce, alors que la star argentine a annoncé à la direction du FC Barcelone qu’elle souhaitait mettre les voiles. Si le natif de Rosario se considère libre, le Barça lui ne l’entend pas de cette oreille et s’en remet à sa clause libératoire, d’un montant de 700 M€.

Les Skyblues, comme aucun club d’ailleurs, ne peuvent se permettre de mettre une telle somme, d’autant plus que le fair-play financier rôde. Alors, pour tenter de convaincre les Blaugranas, les Mancuniens proposent un package. Selon le quotidien sportif espagnol Sport, les pensionnaires de l’Etihad Stadium sont disposés à offrir 100 M€ + 3 joueurs de leur effectif aux Culés pour les convaincre de lâcher leur n° 10.

Un pack à 196 Milliards FCFA

Ces trois joueurs sont l’attaquant international brésilien Gabriel Jesus (23 ans), que les Catalans ont placé sur leur liste de remplaçants éventuels à Luis Suarez, lui aussi partant ; le milieu offensif international portugais Bernardo Silva (26 ans), récemment associé lui aussi à un départ vers le Camp Nou ; et le défenseur central international Espoirs espagnol Eric Garcia (19 ans), un élément que les Azulgranas veulent depuis plusieurs semaines.

Ses trois éléments sont estimés entre 150 et 200 M€. La proposition totale des Skyblues s’élèverait donc à 250-300 M€ (environ 196 milliards FCFA), soit un peu moins de la moitié de la clause libératoire, mais avec des garanties sportives non négligeables. Qu’en dira le FC Barcelone ? Une chose est sûre, City tente de faire tout son possible pour que le rêve d’associer à nouveau Pep Guardiola à Lionel Messi devienne réalité.