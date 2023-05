mercredi 17 mai 2023 • 322 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Manchester City reçoit, ce mercredi (19h GMT), le Real Madrid en demi-finale retour de la Ligue des champions.

Après un match aller où les deux équipes ont chacune eu leurs temps forts, le suspense est encore entier entre Manchester City et le Real Madrid même si les Citizens semblent avoir fait le plus dur en ne perdant pas à Santiago Bernabéu. Gare tout de même aux Merengue, qui restent sur deux succès consécutifs en Angleterre sur les pelouses de Liverpool (5-2) et de Chelsea (2-0).



Les compos probables :



Manchester City : Ederson - Walker, Dias, Akanji - Stones, Rodri - Silva, Gundogan, De Bruyne, Grealish- Haaland



Real Madrid : Courtois - Carvajal, Militao, Rudiger, Camavinga - Kroos, Valverde, Modric - Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr