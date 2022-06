Cette annonce n'a pas vraiment de quoi surprendre mais elle permet d'officialiser la nouvelle. Paul Pogba va quitter Manchester United à la fin de son contrat le 30 juin prochain. L'information vient d'être confirmée par le club anglais à travers un message sur les réseaux sociaux. «Tout le monde au club tient à féliciter Paul pour sa carrière réussie et à le remercier pour sa contribution à Manchester United. Nous lui souhaitons tout le meilleur pour les prochaines étapes d'un voyage remarquable.» Le long communiqué écrit par les Red Devils témoigne de l'attachement qu'ils ont pour le Français de 29 ans. Malgré d'intenses négociations démarrées il y a plusieurs saisons maintenant, aucun accord n'a pu être trouvé pour le prolonger. La faute également à Mino Raiola, l'agent du joueur. Aujourd'hui décédé, il a souvent mis des bâtons dans les roues de la direction, allant même jusqu'à se brouiller avec elle lorsqu'elle avait activé l'option de prolongation à l'automne 2020. La suite de la relation fut compliquée. On peut même dire que cet orage a agi sur les performances du milieu de terrain. Soufflant souvent le chaud et le froid avec Manchester United, Pogba n'aura pas toujours donné totalement satisfaction. Malgré des titres comme une League Cup et une Ligue Europa en 2017, il a toujours semblé chercher sa place dans le collectif de MU en dépit d'immenses qualités techniques et physiques. José Mourinho était carrément allé jusqu'à le mettre sur le banc, avant de retrouver un peu de sa superbe. Et puis, les blessures ont longtemps contraint le champion du monde, le forçant par exemple à manquer près de la moitié de la saison 2019/2020 pour des soucis de cheville. Encore gêné par son corps durant ce dernier exercice difficile en club, Pogba n'a en revanche jamais failli en équipe de France où il est toujours un homme clé. C'est d'ailleurs pour cela que sa cote est encore très haute, lui qui avait tout de même coûté 105 M€ lors de son transfert de la Juventus à MU en 2016, devenant alors le joueur le plus cher du monde. Quel avenir pour Pogba ? Les dirigeants de Manchester United peuvent grincer quelques dents. Ils le voient partir pour 0 €, comme ils s'y attendaient. Tant pis, avec l'arrivée d'Erik ten Hag sur le banc, ils ont un nouveau cycle à entamer. Sans Pogba. L'ancien Havrais, qui avait quitté la France à 16 ans pour un premier passage chez les Red Devils avant de joindre l'Italie, a désormais les mains libres pour décider de son avenir, c'est-à-dire retourner à la Juventus, dont il semble très proche, ou filer au PSG qui aimerait beaucoup le faire venir dans l'entrejeu.

