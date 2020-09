samedi 19 septembre 2020 • 77 lectures • 0 commentaires

Manchester United-Crystal Palace : Kouyaté en quête d'un second succès à Old Trafford

iGFM (Dakar) Cheikhou Kouyaté et Crystal Palace se déplacent à Old Trafford, ce samedi (16h30) avec comme objectif de décrocher un second succès de rang en Premier League, face à Manchester United.

Vainqueur lors de son premier match de championnat contre Southampton, Crystal Palace compte enchaîner sur la pelouse des Red Devils, qui effectuent leur entrée en lice en Premier League suite au report de leur match contre Burnley. Un avantage de plus pour Cheikhou Kouyaté et ses partenaires qui tenteront de sauter sur l'occasion. Titulaire lors de la première journée, l'international sénégalais sera de la partie pour pousser son équipe vers l'exploit à Old Trafford, après la défaite en Coupe de la Ligue, en milieu de semaine contre Bournemouth.

Mais, ce sera un match difficile pour Crystal Palace face à des Mancuniens qui voudront frapper d'entrée devant leur propre public. Surtout que la saison dernière, les Eagles ont étonnamment remporté le match à l'extérieur à United, qui était d'ailleurs leur seule victoire contre les Red Devils dans l'histoire de la Premier League.

De son côté, Sadio Mané (Liverpool) rendra visite à Chelsea, dimanche, pour le choc de la 2e journée.

Programme de la 2e journée

Samedi 19 septembre

11h30 Everton vs West Bromwich Albion

14h00 Leeds vs Fulham

16h30 Manchester United vs Crystal Palace

19h00 Arsenal vs West Ham

Dimanche 20 septembre

11h00 Southampton vs Tottenham

13h00 Newcastle vs Brighton

15h30 Chelsea vs Liverpool

18h00 Leicester vs Burnley

Lundi 21 septembre 2020

17h00 Aston Villa vs Sheffield Utd

19h15 Wolverhampton vs Manchester City

