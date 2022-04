jeudi 21 avril 2022 • 855 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Sur son site officiel, Manchester United a annoncé la nomination d'Erik ten Hag au poste d'entraîneur de la première équipe masculine, sous réserve de l'obligation d'obtenir un visa de travail, de la fin de cette saison jusqu'en juin 2025, avec possibilité de prolongation d'un an.

Murtough, directeur du football : "Un coach réputé"



John Murtough, directeur du football, a déclaré : « Au cours des quatre dernières années à l'Ajax, Erik s'est révélé être l'un des entraîneurs les plus passionnants et les plus performants d'Europe, réputé pour le football attractif et offensif de son équipe et son engagement envers la jeunesse.



"Lors de nos conversations avec Erik avant cette nomination, nous avons été profondément impressionnés par sa vision à long terme pour ramener Manchester United au niveau auquel nous voulons concourir, ainsi que par son dynamisme et sa détermination pour y parvenir.



"Nous souhaitons bonne chance à Erik alors qu'il se concentre sur la réussite de la fin de saison à l'Ajax et nous sommes impatients de l'accueillir à Manchester United cet été."



Erik Ten Hag : "Un grand honneur"



Erik ten Hag a déclaré : "C'est un grand honneur d'être nommé manager de Manchester United et je suis extrêmement excité par le défi qui m'attend. Je connais l'histoire de ce grand club et la passion des fans, et je suis absolument déterminé à développer une équipe capable de livrer le succès qu'elle mérite.



"Il sera difficile de quitter l'Ajax après ces années incroyables, et je peux assurer nos fans de mon engagement total et de ma concentration pour mener à bien cette saison avant de déménager à Manchester United."