«Dof Ndeye» est dans de beaux draps. Faisant l’objet d’un avis de recherche et d'interpellation, il est activement recherché par les Forces de défense et de sécurité suite aux coups de couteau administrés à un jeune homme à Ndoffane.

«Dof Ndeye», le rappeur de Grand-Yoff, est activement recherché par les Forces de défense et de sécurité. L'artiste a accusé un jeune homme d'avoir vandalisé son véhicule au moment où il prestait à un concert tenu à Ndoffane. Armé d'un couteau, Dof Ndeye a réussi à maîtriser l'individu avant de lui porter des coups. La victime a perdu beaucoup de sang avant de se sauver.



Munie d'un certificat médical attestant d'une Incapacité temporaire de travail de plus de 20 jours, la victime a déposé une plainte sur la table du Commandant de la Brigade territoriale de Kaolack, renseigne L'Obs. À cet effet, les gendarmes ont lancé un avis de recherche et d'interpellation contre le rappeur «Dof Ndeye».