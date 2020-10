samedi 3 octobre 2020 • 131 lectures • 0 commentaires

Mané et Baldé positifs au Covid-19 : Messages de soutien du Président de la FSF

iGFM (Dakar) Me Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a écrit des messages de soutien à Sadio Mané et Diao Baldé Keïta testés positifs au Covid-19. Sur le compte twitter de la FSF, il adresse ses vœux et souhaite prompt rétablissement aux deux internationaux sénégalais.



Message de soutien de Augustin Senghor,Président FSF pic.twitter.com/03Gi31p7JK

— Fsfoot (@FsfOfficielle) October 3, 2020



Nos pensées à Diao Baldé Keita testé positif au COVID 19 dans son nouveau club, la Sampdoria de Gênes. Nos vœux de prompt rétablissement et un retour rapide pour de nouveaux exploits avec les Lions du Sénégal. Me Augustin Senghor, Président FSF. pic.twitter.com/wLY0zJEDgf

— Fsfoot (@FsfOfficielle) October 3, 2020



