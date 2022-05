mercredi 25 mai 2022 • 892 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Mohamed Salah et Sadio Mané se sont prononcés sur leur avenir, ce mercredi, au micro de SkySport.

Après avoir remporté les deux coupes nationales et être passé à un point du titre en Premier League, les Reds de Liverpool disputeront leur dernier match de la saison en finale de Ligue des Champions face au Real Madrid. Alors que des rumeurs de départ de Sadio Mané ont émergé ces dernières semaines et que les discussions autour du contrat de Mohamed Salah semblent s'éterniser, l'avenir des deux stars pourrait s'écrire loin d'Anfield. Cependant rien n'est encore fait.



Salah : "Je reste la saison prochaine"



Mohamed Salah, dont le contrat expire en juin 2023, l'assurait en conférence de presse, peu importe la tournure des négociations, il portera le maillot des Reds l'année prochaine : «je reste la saison prochaine, c'est sûr.»



Mané : "Je répondrai après la Ligue des Champions"



De son côté, Sadio Mané reste quant à lui pus évasif au micro de Sky Sports, préférant se concentrer sur la finale de samedi : «je répondrai à la question après la Ligue des champions. Je ne dis pas oui ou non, je répondrai après la Ligue des Champions. » Cette finale face au Real Madrid, revanche de 2018, pourrait être le dernier match du duo Salah-Mané, qui, s'il est déjà dans l'histoire de Liverpool, pourrait entrer dans la légende avec un deuxième sacre dans la plus prestigieuse des compétitions.