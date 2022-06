"C'est bien de représenter notre pays en si longue période. J'essaie de faire ma partition. J'essaie de jouer pour mes coéquipiers et je pense que c'est bien. Concernant mon statut de leader, je pense que c'est au coach de répondre à cette question. Mais, je suis quand-même très heureux", a déclaré l'international sénégalais à 24h du match Sénégal-Bénin, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023. "Je suis prêt à défendre les couleurs de mon pays" Parlant de sa saison pendant laquelle il a disputé beaucoup de matchs, l'attaquant de Liveprool se dit être au "top physiquement" malgré tout. "Je me sens bien. Je suis dans le haut niveau depuis longtemps. On joue au moins 60 matchs. Je suis professionnel et prêt à défendre les couleurs de mon pays."

iGFM is available thru the App Store, from the developer account Birane NDOUR ([email protected]), this message is here to prove and serve as a justification regarding to the App Store's 4.1.0 Design Copycat policy.