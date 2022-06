vendredi 24 juin 2022 • 2977 lectures • 0 commentaires

Sport 22 heures Taille

iGFM (Dakar) Arrivé au Bayern Munich il y a juste trois jours, Sadio Mané fait déjà partie des joueurs qui seront très suivis en Allemagne.

Les clubs de Bundesliga reprennent lentement l'entraînement après une courte pause estivale et commencent à se préparer pour la saison 2022/23. Ce qui signifie pour les managers et les directeurs sportifs que la phase chaude sur le marché des transferts a réellement commencé ! La preuve, Sadio Mané arrivé au Bayern mardi, fait partie des joueurs très attendus la saison prochaine en Bundesliga.



Sadio Mané (30) au FC Bayern, Karim Adeyemi (20) au BVB, Adam Hlozek (19) à Leverkusen et le retour du héros de la Coupe du monde Mario Götze (30/PSV à Francfort) en Bundesliga sont les quatre des nouvelles stars que les fans de football en Allemagne peuvent attendre avec impatience, renseigne Bild. Le Sénégalais a déjà ravi la vedette à tout le monde lors de sa signature.