iGFM (Dakar) Auteur d'un doublé en demi-finale de Coupe d'Angleterre, samedi, contre Manchester City, Sadio Mané est revenu sur sa grosse performance qui a permis à Liverpool (2-3) de retrouver la finale.

"Aujourd'hui, c'est spécial, nous affrontions l'une des meilleures équipes du monde. Gagner ce genre de match, surtout en demi-finale, est une grande, grande, grande victoire. Nous étions très heureux de gagner et de nous qualifier pour la finale", a déclaré à la BBC, l'international sénégalais.



"Notre style a fait la différence"



"Nous avons très bien commencé. Pour mon premier but, le gardien a fait une erreur mais je pense que nous l'avons poussé à faire cette erreur. C'est notre style et je pense que cela a fait la différence", a-t-il conclu.



Pour rappel, Liverpool affrontera Chelsea ou Crystal Palace lors de la finale du mois prochain, qui aura lieu à Wembley le samedi 14 mai. La deuxième demi-finale aura lieu demain après-midi entre les deux clubs londoniens.