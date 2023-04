samedi 22 avril 2023 • 1696 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Sadio Mané a retrouvé le chemin des filets, ce samedi, en ouvrant le score contre Mayence, dans le cadre de la 29e journée de Bundesliga.

Ouverture du score pour le Bayern Munich. Cancelo fait la différence sur le côté gauche de la pelouse. Il centre en direction du second poteau et Sadio Mané reprend le ballon de la tête. C'est le 7e but du Sénégalais en championnat son premier depuis son retour de blessure. Malgré le but de Mané, le Bayern a perdu par 3 buts à 1.



