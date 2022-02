samedi 5 février 2022 • 390 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Plusieurs duels sont attendus pendant la finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des nations opposant, ce dimanche (19h GMT), le Sénégal à l'Egypte.

Forcément, les yeux seront rivés sur le duel Mané-Salah, ce 6 février 2022, au stade Olembé de Yaoundé. Ce, parce que les deux joueurs sont les stars de leur sélection nationale. Mieux, ils évoluent ensemble à Liverpool. Mais, Kalidou Koulibaly est entré dans la danse, à la veille du match.



Koulibaly : "Essayer de limiter Salah"



"C'est un grand joueur. J'ai joué contre lui, donc c'est un joueur que je connais. On va essayer de le limiter pour qu'il touche moins de ballon, mais il ne faut tout mise sur lui. Il faut jouer collectif, faire attention à Salah et aux autres armes offensives de l'Egypte", a prévenu le capitaine sénégalais, qui faisait face aux médias, cet après-midi, à Olembé, le stade qui va accueillir la finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations "Cameroun 2021".



Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR

(Envoyés Spéciaux à Yaoundé, Cameroun)