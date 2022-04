jeudi 28 avril 2022 • 377 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Encore décisifs mercredi en demi-finale aller de Ligue des champions contre Villarreal (2-0), Sadio Mané et Mohamed Salah incarnent une force tranquille de la fantastique saison de Liverpool.

"Rivaux" quand ils s'affrontent pendant les rencontres internationales, le Sénégalais et l'Egyptiens forment pourtant le duo le plus performant d'Europe, en portant Liverpool match après match. La preuve, hier, en demi-finale aller de Ligue des Champions, Sadio Mané et Mohamed Salah ont encore montré tout leur talent.



Un duo toujours plus haut



Le rouleau compresseur de Liverpool a râpé Villarreal, dominé dans l'entrejeu et qui a eu notamment bien du mal à contrôler les trois offensifs des Reds. Après l'ouverture du score, le duo Salah-Mané a frappé au coeur de la surface, en vitesse et en finesse. Sadio Mané en est désormais à 14 buts en phase à élimination directe de Ligue des champions, égalant le record de Didier Drogba pour un joueur africain dans la compétition, d'après Opta. Quant à Mohamed Salah, il a délivré 7 passes décisives à Sadio Mané en C1 depuis l'arrivée de l'Égyptien à Liverpool, en 2017-2018. Aucun joueur n'a été plus souvent passeur pour un autre dans la compétition sur la période, si ce n'est Neymar pour Kylian Mbappé. Mieux, leur club a pour objectif un quadruplé inédit (Premier League, Coupe d'Angleterre et Ligue des Champions) après avoir déjà remporté la Coupe de la Ligue.



Leur jeûne n'influe pas sur les excellents résultats de Liverpool



Sadio Mané et Mohamed Salah font en effet le ramadan, sans que cela n'influe sur les excellents résultats de Liverpool. Cette réussite chez les Reds est notamment liée à plusieurs aménagements, que Sadio Mané a révélés au micro de beIN Sports. "Jouer et s'entraîner en faisant le ramadan n’est pas facile du tout. Avant le ramadan on a parlé avec le capitaine et l'entraîneur pour savoir si on pouvait modifier le calendrier pour s'entraîner le matin. C’est plus facile pour nous et puis si tu t'entraînes le matin, tu auras plus de temps pour récupérer l’après-midi chez toi. Parce que si tu t’entraine vers 14h ou 15h c’est compliqué" a expliqué le champion d'Afrique, selon des propos relayés par RMC Sport.



Liverpool soutient à 100% Mané et Salah pendant le Ramadan



Soutenus à 100% par leur coach Jürgen Klopp, les joueurs musulmans de Liverpool peuvent aussi compter sur l'aide d'une nutritionniste. "Liverpool fait tout pour nous rendre la chose plus simple. On parle avec une nutritionniste, surtout avant les matchs. Elle fait tout ce qu’il faut pour nous et s’assure qu’on puisse faire le ramadan" a conclu Sadio Mané.



De quoi expliquer les très bonnes prestations de Sadio Mané et Mohamed Salah lors de ce mois de ramadan, qui devrait s'achever ce week-end. La preuve, hier contre Villarreal, le duo a encore fait parler de lui. Sadio Mané buteur après une passe de Mohamed Salah.