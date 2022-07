vendredi 22 juillet 2022 • 1336 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Sadio Mané a passé la journée de vendredi, à Rabat (Maroc) en attendant son retour aux Etats-Unis où il va poursuivre sa pré-saison avec son nouveau club le Bayern Munich. Il en a profité pour s'entraîner au complexe de football Mohammed VI avec son ami béninois Désiré Segbe Azankpo, avant de donner ses impressions sur ce bijou marocain.

"Avant tout d'abord, je vais essayer de remercier le peuple marocain pour ce bel accueil. En tout cas, personnellement j'étais ébahi par votre complexe sportif. Je pense que ça doit être vu partout. Non seulement, je ne l'avais pas vu auparavant. C'est maintenant que je me suis rendu compte qu'on a tout ce qu'il faut. Comme je l'ai dit avec cette facilité, je pense que le Maroc n'a rien à envier aux autres pays. Il est temps pour nous Africains d'aller chercher cette Coupe du monde que nous attendons tous. C'est magnifique très honnêtement. Je n'avais jamais su qu'on a ce genre de complexe sportif en Afrique. J'étais surpis mais de façon agréable et exceptionnel de ce que je viens de voir. Honnêtement, j'ai fait pas mal de grands clubs mais je n'ai pas encore vu ça. Je pense que c'est un geste à saluer vraiment", a déclaré le double ballon d'Or africain, au micro de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).