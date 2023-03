mardi 7 mars 2023 • 442 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) En conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur du Bayern, Julian Nagelsmann, a déclaré que Sadio Mané devrait débuter sur le banc, contre le PSG, en huitièmes de finale retour de Ligue des Champions.

"Il récupère de plus en plus, je ne pense pas qu'il démarre demain. Mais nous sommes heureux de le voir de retour. Ce sera important en fonction du résultat, Sadio peut être un joueur qui peut décider du résultat depuis le banc", a-t-il fait savoir, ce mardi, face aux journalistes.



Nagelsmann a par ailleurs fait le point santé de son groupe à 24h du choc. "Tout le monde est en bonne santé. Stanisic a reçu un cou, Choupo était malade mais il se sent mieux", a informé l'entraîneur, indiquant que "le PSG a des caractéristiques claires, avec un comportement clair que vous pouvez utiliser. Mais il y a aussi des dangers de contre-attaques si vous les utilisez mal."



Pour rappel, le Bayern jouera sans Lucas Hernandez et Manuel Neuer toujours blessés et Benjamin Pavard suspendu.



Vainqueurs à l'aller, les Bavarois joueront la manche retour à domicile pour tenter de confirmer leur résultat (1-0) au Parc des Princes. Ce huitième de finale Bayern-PSG est prévu, mercredi 8 mars 2023, à 20h GMT.

