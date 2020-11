vendredi 6 novembre 2020 • 156 lectures • 1 commentaires

IGFM - Des étudiants qui réclament le paiement de leurs bourses ont manifesté ce vendredi 06 novembre 2020. L'un d'eux a été blessé.

Des étudiants en Master II sont descendus dans la rue ce vendredi et ont barré, durant des heures, l’avenue Cheikh Anta Diop de Dakar pour réclamer le paiement de leurs bourses d’accompagnement. Des affrontements avec les forces de l’ordre s’en sont suivis. Des grenades lacrymogènes ont été tirés pour disperser la foule et un blessé a été déploré côté étudiant.

«Nous manifestons pour le paiement des bourses d’accompagnement. Nous sommes sur le terrain et demain aussi nous y serons et nous ne comptons arrêter que si on commence à recevoir des messages de paiement», a fait savoir le porte-parole du collectif des étudiants en Master II sortant, Massyla Guèye .

«Nous précisons qu’un de nos éléments a été gravement touché par les policiers. Il a été évacué dans un hôpital de la place», ajoute-t-il.