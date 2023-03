mercredi 29 mars 2023 • 206 lectures • 0 commentaires

Actualité 11 mins Taille

Yewwi Askan Wi avait décidé de maintenir sa marche ce mercredi, malgré l'interdiction du préfet. Mais, les forces de l’ordre leur ont empêché de se rassembler au niveau de la permanence du Prp, où ils comptaient faire une réunion. Ils ont fait usage de grenades lacrymogènes pour les disperser et une de nos consœurs a été heurtée.

«Nous sommes venus ici au siège pour prendre une décision. Ils (les forces de l'ordre) ont barricadé le siège et nous ont empêché de nous en approcher. Ils nous ont gazés, les gens se sont séparés et la dame s’est faite heurter. Elle est dans l’exercice de sa mission. Ils (les forces de l'ordre) étaient plus proches de lui, mais ils ne se sont pas déplacés pour lui prêter les premiers secours», a dénoncé Birame Souleye Diop de Pastef, après l’évacuation d'urgnece de la victime, à bord d'une ambulance. «Macky Sall sera responsable s’il arrive un dommage à cette dame», fulmine-t-il.