dimanche 23 mai 2021 • 169 lectures • 0 commentaires

IGFM - Pari réussi. Deux jours après la manifestation de soutien au peuple palestinien, les Sénégalais ont encore répondu massivement à l'appel du mouvement "And samm jikko yii" pour exiger la criminalisation de l'homosexualité au Sénégal.

Ils étaient des milliers à prendre d'assaut, ce dimanche, la "Place de la nation". Étaient également présents les représentants de toutes les familles religieuses et des associations islamiques. Sur leurs pancartes, ont pouvait notamment lire : "Non à l'homosexualité au Sénégal", "Non à l'implication de nos députés à l'Action mondiale parlementaire", "Le Sénégal dit non à l'homosexualité"...



Cette manifestation est l'aboutissement d'une pétition lancée il y a quelques mois. Pétition signée par tous les khalifes des grandes familles religieuses du Sénégal. "And samm jikko yii" met ainsi la pression sur l’Assemblée nationale. Puisque la pétition sera déposée sur le bureau des parlementaires pour qu'une loi criminalisant l'homosexualité soit votée. Des députés comme Cheikh Bamba Dièye, Ousmane Sonko et Mamadou Lamine Diallo ont déjà signé la pétition.