mercredi 10 mars 2021 • 318 lectures • 0 commentaires

Actualité 4 heures Taille

iGFM-(Dakar) Le bilan approximatif des arrestations lors des manifestations pour la libération d’Ousmane Sonko est lourd. Sur 500 jeunes arrêtés, 350 ont déférés et 150 emprisonnés selon le journal l’Observateur.

D'après les informations du journal, À Pikine, 125 manifestants ont été déférés au parquet. À Ziguinchor et Bignona, 8 jeunes ont été envoyés en prison et 3 déférés. 40 manifestants ont été arrêtés puis libérés. À Mbacké, 27 jeunes ont été placés sous mandat de dépôt. À Mbour, 20 jeunes ont été déférés dont 2 mineurs, 4 libres. À Kaolack, 3 jeunes, dont le manager du groupe Keur Gui, ont été emprisonnés. À Louga, une trentaine de manifestants ont été arrêtés, dont 19 déférés et 4 placés sous mandat de dépôt.