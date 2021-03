dimanche 7 mars 2021 • 331 lectures • 0 commentaires

IGFM - Six personnes ont été blessées et des dégâts importants causés lors de violentes manifestations, samedi, à Diaobé, dans la région de Kolda (sud).

‘’Il y a eu six personnes blessées parmi les manifestants. Des services administratifs ont été saccagés ou incendiés’’, a déclaré un élu local, confirmant une information donnée par un journaliste présent à Diaobé.

Les blessés ont été évacués à l’hôpital régional de Kolda.

Selon des témoins joints par téléphone, la commune de Diaobé a retrouvé le calme à la suite de manifestations qui ont duré près de six heures.

A Kolda, de nouvelles manifestations ont eu lieu samedi. Des barricades ont été érigées dans la ville.



Ousmane Sonko a été arrêté mercredi pour les délits présumés de ‘’trouble à l’ordre public’’ et de ‘’participation à une manifestation non autorisée’’.



Le député Ousmane Sonko, dont l’immunité parlementaire a été levée par l’Assemblée nationale, est également accusé de ‘’viols répétés’’ et de ‘’menaces de mort’’ par Adji Sarr, une employée d’un salon de beauté et de massage situé à Sacré-Cœur, un quartier de Dakar.